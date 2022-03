Obszöne Anrufe im Notdienst – ein unterschätztes Problem? (mit Umfrage)

Immer wieder klingelt das Telefon. Hebt die notdiensthabende Apothekerin ab, stöhnt ein Mann in den Hörer. Sie legt auf, er ruft sofort wieder an. Zwei Stunden lang dauert der Kampf, dann gibt er endlich auf. So geschehen in Hamburg: Auch wenn seit dem Vorfall schon einige Zeit vergangen ist, erinnert sich die Kollegin, die namentlich nicht genannt werden möchte, noch sehr genau daran. „Ich war mit der Situation völlig überfordert“, erzählt sie im Gespräch mit der DAZ.

Eine Statistik darüber, wie oft solche Situationen im Notdienst vorkommen, gibt es nicht – es drängt sich jedoch die Vermutung auf, dass derartige Anrufe keine Seltenheit sind. In den sozialen Medien berichten Kolleginnen von vergleichbaren Fällen. Und auch die erste Vorsitzende der Freien Apothekerschaft, Daniela Hänel aus Zwickau, brachte das Thema in einem kürzlich in der DAZ veröffentlichten Leserbrief zum Thema Notdienst auf den Tisch. Sexuelle Übergriffe am Telefon „nehmen verstärkt zu und können äußerst unangenehm sein“, schrieb sie.