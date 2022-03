Sind obszöne Anrufe im Notdienst ein weit verbreitetes Problem in deutschen Apotheken? Das wollte kürzlich die DAZ wissen. Dieses Thema scheint auch viele Leser:innen zu beschäftigen: Insgesamt 1.134 von ihnen haben an unserer nicht repräsentativen Umfrage teilgenommen. 83 Prozent von ihnen sind weiblich (n=942), knapp 17 Prozent männlich (n=167) und 0,26 Prozent (n=3) divers. Insgesamt drei Viertel der Teilnehmenden gaben an, schon mindestens einmal einen obszönen Anruf im Notdienst erhalten zu haben – knapp 54 Prozent sogar mehrmals. Gemeldet haben den Vorfall allerdings nur wenige: Knapp 3 Prozent wandten sich an ihre Kammer, rund 5 Prozent kontaktierten die Polizei. Fast 93 Prozent derjenigen, die schon einmal eine solche Situation erlebt haben, unternahmen nichts.