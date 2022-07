Viele Pläne und große Sparerwartungen bei der Arzneimittelpreisbildung

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will den Apotheken für die Dauer von zwei Jahren einen von 1,77 Euro auf 2 Euro erhöhten Kassenabschlag auferlegen. So ist es im Referentenentwurf eines GKV-Stabilisierungsgesetzes vorgesehen. Doch was genau steckt für die Pharmaindustrie im Sparpaket? Immerhin würde eine Arzneimittelpreisbremse indirekt auch die Apotheken betreffen.

Sehr einfach ist die Funktionsweise beim Preismoratorium, das über das Jahresende 2022 um weitere vier Jahre verlängert werden soll. Je länger es gilt, umso mehr koppelt es die betroffenen Pharmaunternehmen von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Die weiteren Maßnahmen zur Pharmaindustrie beziehen sich ausdrücklich nur auf patentgeschützte Arzneimittel. Offenbar herrscht Konsens, dass im Generikamarkt nichts mehr einzusparen ist.