Inhaler-App mit Video-Feedback bald als DiGA?

Die „Einweisung in die Inhalationstechnik“ hat es in den Katalog der pharmazeutischen Dienstleistungen geschafft. Das zeigt: Zu viele Patienten wenden ihre inhalativen Arzneimittel nicht korrekt an und benötigen Hilfe. Schätzungen zufolge liegt die Adhärenz-Rate bei Dosieraerosolen und Pulverinhalatoren bei höchstens 50 Prozent.