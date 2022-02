Digital kontrolliert inhalieren verbessert Adhärenz und Applikationstechnik

Die schlechte Adhärenz kann vielfältige Ursachen haben, meist ist sie jedoch schlicht durch die Vergesslichkeit des Patienten bedingt. Zusätzliche erzieherische Maßnahmen, die über eine anfängliche Grundaufklärung hinaus gehen, verbessern diese Situationen nur wenig bis gar nicht. Verhaltensbezogene Maßnahmen, wie etwa spontane Erinnerungssignale, können dagegen die Adhärenz therapierelevant verbessern. Auch die Quote methodischer Anwendungsfehler lässt sich wirkungsvoll senken, wenn der Patient bei jedem Fehler sofort ein entsprechendes Warnsignal erhält.

Beide Korrektursignale, also Erinnerungs- und Fehlermeldungen, können von digital vernetzten Inhalatoren ausgelöst werden. Dabei handelt es sich um Zerstäuber, Dosieraerosole oder Pulverinhalatoren, die mit verschiedenen Sensoren, etwa für bestimmte Bedienungsschritte oder die Stärke des Einatemstroms ausgerüstet sind. Die Sensormeldungen werden von einem integrierten Mini-Sender an das Smartphone des Patienten und/oder an einen externen Speicher überragen. Nur ein vom Patienten streng definierter Personenkreis hat auf dieses „Therapie-Tagebuch“ Zugriff. Dies kann etwa der Apotheker, der Arzt oder ein Angehöriger des Patienten sein.