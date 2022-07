Kassen trommeln für Senkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel

Das Spargesetz aus dem Bundesministerium für Gesundheit findet nur wenige Anhänger. Nicht nur Pharmaindustrie und Leistungserbringer protestieren gegen die im Referentenentwurf eines GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes angedachten Regelungen, auch die Kassen haben für das Werk von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nichts übrig.

Aus Sicht der Kostenträger werden die Beitragszahler über Gebühr belastet – bereits am Freitag hatten die Mitglieder des Verbands der Ersatzkassen (vdek) eine Resolution beschlossen, in der sie deutliche Worte für die Pläne aus dem Hause Lauterbach finden. Sie fordern eine echte Strukturreform statt Flickschusterei. Insbesondere wollen die Ersatzkassen die Pharmaindustrie und die Leistungserbringer stärker in die Pflicht nehmen als bisher angelegt.

Und auch der Bund muss mehr Geld locker machen als im Entwurf geplant, meint der vdek: Er solle endlich seiner Verantwortung gerecht werden und die Gesundheitsversorgung von ALG-II-Empfängerinnen und -Empfängern kostendeckend finanzieren. Zudem – und dieser Punkt würde sich bekanntermaßen auch auf die Vergütung der Apotheken auswirken – macht sich der Kassenverband dafür stark, die Mehrwertsteuer für Arzneimittel von derzeit 19 auf 7 Prozent zu senken. Nach Berechnungen des DAZ-Wirtschaftsexperten Thomas Müller-Bohn würde das die Apotheken 16 Cent je Rx-Packung kosten, zusammen mit dem erhöhten Kassenabschlag von 1,77 Euro auf 2 Euro wären es sogar 38 Cent – sofern der Kassenabschlag nicht als Nettobetrag umformuliert würde.