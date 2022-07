Nahrungsergänzungsmittel mit Piperin – Vorsicht Arzneimittelwechselwirkungen!

In der bisherigen Diskussion schien es also eher um Curcumin als um Piperin zu gehen. Allerdings hat das BfR vom 30. Juni bis 1. Juli eine Konferenz zum Thema „Super(?)foods and Supplements“ veranstaltet. Und am vergangenen Freitag ging es dabei im Vortrag von Dr. Karen Hirsch-Ernst (Fachgruppenleitung Ernährungsrisiken, Allergien und Neuartige Lebensmittel am BfR) speziell auch um Piperin – genauer gesagt, um die Wechselwirkung von Piperin mit Arzneimitteln.