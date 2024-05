Die S3-Leitlinie zur Peri- und Postmenopause ist noch bis Ende dieses Jahres gültig und befindet sich derzeit in Überarbeitung. Ein Kapitel darin widmet sich auch den Phytoöstrogenen, die im OTC-Bereich in Sachen Menopause in der Apotheke wohl die größte Rolle spielen. Genauer geht die Leitlinie unter den Phytoöstrogenen auf Isoflavone (z. B. in Soja und Rotklee) und Lignane (z. B. in Leinsamen) ein. Mehr als 30 mg Isoflavone pro Tag sollen sich in manchen Studien bei vasomotorischen Beschwerden als wirksam erwiesen haben. Phytoöstrogene sollen dabei signifikant die Frequenz von Hitzewallungen, nicht aber nächtliche Schweißausbrüche reduzieren. Insgesamt gilt ein Nutzen der Phytoöstrogene laut Leitlinie als „möglich“, nachgewiesen ist er aber nicht.

Da klingt es plausibel, wenn Hersteller mit Nahrungsergänzungsmitteln (NEM) für die Menopause in den Apothekenmarkt vordringen, wie jüngst etwa die Marke Femibion®, die sich bislang vor allem bei Kinderwunsch und Schwangerschaft einen Namen gemacht hat.