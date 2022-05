Ob Hyperlipidämie, Diabetes, Adipositas, Hyperthyreose oder Gicht – wenn es in der Apotheke um Stoffwechselstörungen geht, denkt wohl kaum eine:e Apotheker:in an evidenzbasierte Phytotherapie. Auf der Seite der Kund:innen könnte das schon anders aussehen, und so ist es sicherlich sinnvoll in der Apotheke auch erklären zu können, warum die meisten pflanzlichen Arzneimittel in diesem Bereich nicht sinnvoll sind. Natürlich gibt es nicht gar keine Daten und damit auch nicht keinerlei Evidenz für die Phytotherapie bei Stoffwechselstörungen. Um in er Praxis Empfehlungen aussprechen zu können, müsse aber auf die Validität und vor allem auf die Größe des Therapieeffekts geachtet werden, der sich in den Daten zeigt, so Professor Robert Fürst vom Pharmazeutischen Institut für Biologie in Frankfurt beim Pharmacon Meran 2022.