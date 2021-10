WHO empfiehlt erstmals breite Anwendung eines Malaria-Impfstoffs

Jetzt ist es tatsächlich so weit. Wie die WHO am vergangenen Mittwoch in einer Mitteilung bekannt gab, könne ihre historische Empfehlung für den Impfstoff RTS,S/AS01 dem Kampf gegen Malaria neuen Schwung verleihen. Sie empfiehlt von nun an „im Rahmen einer umfassenden Malariabekämpfung den RTS,S/AS01-Malariaimpfstoff zur Vorbeugung von P. falciparum-Malaria bei Kindern einzusetzen, die in Regionen mit mäßiger bis hoher Übertragung leben, wie sie von der WHO definiert werden. Der RTS,S/AS01-Malariaimpfstoff sollte Kindern ab dem fünften Lebensmonat in einem Schema von vier Dosen verabreicht werden, um die Malariaerkrankung und -belastung zu verringern.“

Ihre Empfehlung stützt die WHO auf Daten von mittlerweile 800.000 Kindern aus dem laufenden Pilotprojekt. Das Pilotprojekt wird in den drei bisherigen Ländern aber fortgesetzt, heißt es, um den zusätzlichen Nutzen der vierten Dosis zu ermitteln und Erkenntnisse über die längerfristigen Auswirkungen auf die Zahl der Todesfälle bei Kindern zu gewinnen. Die bisherigen Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt seien vor allem: