Der Onlineauftritt der PTAheute hat es in der Kategorie Beste Website/Beste App auf die Shortlist zum Fachmedium des Jahres geschafft – und gehört damit zu den drei besten Homepages eines Fachmediums in Deutschland. Die Auszeichnungen wurden am 31. Mai 2022 im Rahmen der B2B Media Days – Kongress der Deutschen Fachpresse in Berlin vergeben.