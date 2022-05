SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung läuft aus

Das Arbeitsministerium wies damals darauf hin, dass relevante regionale und betriebliche Infektionsausbrüche weiterhin nicht ausgeschlossen seien. „Vor diesem Hintergrund sind Arbeitgeber entsprechend der Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes aufgefordert, ihre Gefährdungsbeurteilung stetig an das Infektionsgeschehen anzupassen“, hieß es.

Einer nicht repräsentativen DAZ-Umfrage zufolge wollten aber fast 78 Prozent der Teilnehmenden ihre Mitarbeitenden in der auch weiterhin auffordern, im HV eine Maske zu tragen. Zwei Drittel (67 Prozent) halten alle bestehenden Schutzmaßnahmen aufrecht, etwa den Spuckschutz an den HV-Tischen sowie Desinfektionsmittelspender und eine Begrenzung der Kundenzahl in der Offizin. Knapp 29 Prozent wollen an einigen, aber nicht an allen Schutzmaßnahmen festhalten.