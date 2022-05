Wollen Apotheken am Marktplatz von DocMorris teilnehmen, wird eine monatliche Grundgebühr von 399 Euro fällig, zudem fällt auf alle Bestellungen von Produkten, die nicht ärztlich verordnet sind, eine Transaktionsgebühr in Höhe von 10 Prozent des Nettoverkaufspreises an. Aktuell sind diese Gebühren zwar noch ausgesetzt, in den Augen der Kammer Nordrhein ist dieses Geschäftsmodell aber so nicht zulässig. Deswegen hat sie DocMorris bereits im vergangenen Jahr abgemahnt und gedroht zu klagen, falls die Niederländer die Plattform weiterhin unter den bisherigen Konditionen betreiben. Um einer Klage der AKNR zuvorzukommen, hat der Versender jedoch seinerseits Klage erhoben: Vor der Kammer für Handelssachen am Landgericht Karlsruhe klagt er auf Feststellung, dass die AKNR keinerlei Anspruch darauf hat, dass DocMorris sein Angebot unterlasse.

Das ließ die AKNR, in gewohnter Manier vertreten durch den Freiburger Rechtsanwalt Morton Douglas, nicht auf sich sitzen. Sie drehte den Spieß um und macht den aus ihrer Sicht bestehenden Unterlassungsanspruch jetzt im Wege der Widerklage geltend, wie die DAZ auf Nachfrage erfuhr. Die umtriebige Kammer stört sich im Wesentlichen an zwei Punkten der DocMorris-Plattform.