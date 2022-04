Kommen bald Gerinnungshemmer mit geringerem Blutungsrisiko?

Im Februar meldete die Nachrichtenagentur dpa, dass Bayers Medikamentenkandidat Asundexian in den USA den sogenannten Fast-Track-Status erhalten hat. Der Gerinnungshemmer, der als Prüfpräparat auch unter dem Namen BAY2433334 läuft, könnte damit beschleunigt zugelassen werden. Konkret ging es um den potenziellen Einsatz zur Sekundärprävention bei Patienten mit nicht-kardioembolischem ischämischem Schlaganfall. Bayer entwickelt aber demnach neben der genannten Indikation Asundexian auch für die Schlaganfallprävention bei Vorhofflimmern (Herzrhythmusstörung) sowie kürzlich aufgetretene Herzinfarkte. Der Wirkstoff befinde sich derzeit in allen drei Indikationen in klinischen Studien der Phase II.

Am 4. April hieß es dann, dass Bayer mitgeteilt habe, dass eine Phase-IIb-Studie bei Patient:innen mit Vorhofflimmern (Herzrhythmusstörung) und Schlaganfallrisiko ein geringeres Blutungsrisiko von Asundexian im Vergleich zum Standardmedikament Apixaban zeige. Abhängig von der Auswertung der Details könnte die zulassungsrelevante Phase-III-Studie noch 2022 starten, sagte sodann ein Sprecher. Konkret seien in dieser Studie namens Pacific-AF die Blutungsraten für den primären Endpunkt (schwere und klinisch relevante nicht schwere Blutung nach den Kriterien der Fachorganisation ISTH) um 67 Prozent reduziert gewesen, hieß es.