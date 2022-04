Securpharm freut sich über weniger Fehlalarme

Doch hier meldet der Statusbericht einen Erfolg: „Im Jahresmittel hat sich die Alarmquote bei steigender Nutzungsintensität halbiert von 0,28 Prozent im Jahr 2020 auf 0,14 Prozent 2021“. Die Alarmquote des gesamten europäischen Systems (EMVS) habe im Verlauf des Jahres 2021 um mehr als die Hälfte reduziert werden können: Nach 0,46 Prozent in der KW 52/2020 habe sie in der KW 52/2021 0,21 Prozent betragen. Damit steht das deutsche Securpahrm-System im europaweiten Vergleich also noch gut da – „auch wenn die absolute Anzahl an Alarmen im deutschen System und im EMVS nach wie vor zu hoch ist“, wie es im Bericht heißt. Die Zielmarke für die gesamt-europäische Alarmquote liegt demnach bei 0,05 Prozent. Dies entspreche in Deutschland circa 3.500 Alarmen pro Tag. Von tatsächlich begründeten Alarmen oder aufgedeckten Arzneimittelfälschungen ist im Bericht übrigens nicht die Rede.

Im Fazit des Berichts wird die Halbierung der durchschnittlichen Alarme als Erfolg präsentiert. Häufigste Fehlerursachen seien weiterhin Handhabungsfehler und unvollständig hochgeladene Packungsdaten. Spitzen durch singuläre Ereignisse ließen sich auch auf lange Sicht nicht vermeiden, räumt die Organisation ein. Doch man habe die technische Unterstützung für die Systemnutzer weiter ausgebaut und die Information darüber intensiv fortgeführt. „Es wird sich zeigen, ob sich dies in einer weiteren Reduzierung der Alarmquote niederschlägt“, heißt es im Fazit.

Und wie geht es weiter? Derzeit werde europaweit an einer Verknüpfung der jeweiligen nationalen Alert-Systeme über eine standardisierte Schnittstelle gearbeitet, heißt es. So will man den internationalen Warenströmen gerecht werden, aber auch international aufgestellten Unternehmen die Vereinheitlichung ihrer Prozesse ermöglichen.

Hier finden Sie den gesamten Statusbericht 2022 zum Hineinschauen!