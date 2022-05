Die neuen FAQ sind in fünf Kapitel untergliedert. In „Allgemeine Fragen zu Securpharm“ werden unter anderem die Hintergründe erklärt, die Beteiligten genannt und die Funktionsweise ausführlich geschildert. In „Fragen zur Anbindung an Securpharm“ stehen die Details und die auftretenden Probleme bei der Anmeldung im Mittelpunkt. Im Kapitel „Allgemeine Fragen zu Securpharm im Apothekenalltag“ wird beispielsweise der DataMatrix Code erklärt oder was bei einer Rückbuchung beachtet werden muss. Unter 3.47 zeigt eine Grafik, welche Anlaufstellen es bei Fragen und Problemen gibt. Für die Apotheken besonders relevant dürfte das Kapitel „Fragen zu Alarmen und Behörden“ sein, in dem unter anderem die unterschiedlichen Warnmeldungen aufgelistet werden und erklärt wird, wie man sich bei einem Alarm verhalten muss. Abgerundet werden die FAQ mit einem Kapitel über „Fragen zu weiteren Maßnahmen im Zusammenhang mit der Delegierten Verordnung“, in dem es beispielsweise um den Bruch des Originalitätsverschlusses geht.