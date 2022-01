Scannertest jetzt in Warenwirtschaft integriert

Für den Test ist der Code in der Warenwirtschaft zu scannen, indem eine Verifikation durchgeführt wird – und keine Ausbuchung. Das System gibt dann eine Rückmeldung. Idealerweise wird die Packung im System gefunden und der Packungsstatus angezeigt – dann ist der Scanner korrekt eingestellt (SP-201). Dabei ist zu beachten, dass die Testpackung ausgebucht hinterlegt wurde. Der Packungsstatus zeigt also an: „Ausgebucht (inaktiv)“.

Möglich sind aber auch die Meldungen SP-102 oder SP-212: Kommt es beim Scannen zu einem Alarm verbunden mit der Rückmeldung, dass die Seriennummer oder die Chargenbezeichnung nicht bekannt ist, bedeutet dies, dass der Scanner falsch konfiguriert ist.

Stellt das Apotheken-Team beim Scannertest Probleme mit der Scannerkonfiguration fest, können diese entweder selbstständig oder mithilfe von Apothekensoftware- oder Scannerherstellern behoben werden. Jeder einzelne für die Arzneimittelerfassung genutzte Scanner ist im Test zu prüfen – am HV wie im Backoffice. Die ABDA weist darauf hin, dass die Relevanz des Scanners in der Apotheke mit der weiter voranschreitenden Digitalisierung und ganz konkret mit dem E-Rezept weiter zunehmen wird. Um Nerven und Arbeit zu sparen, rät sie den Teams keine Zeit verstreichen zu lassen, um mögliche Fehlerquellen in der Apotheke aufzuspüren und die Prozesse zu optimieren.