BPI-Chef Feldmeier: Spargesetz „ist nicht der richtige Weg“

Das geplante Spargesetz aus dem BMG beschäftigt auch die Pharmaindustrie, wie am gestrigen Mittwoch beim BPI-Unternehmertag in Berlin deutlich wurde. Ähnlich wie die Apothekerschaft halten es auch die Hersteller für einen Fehler, jetzt im Arzneimittelsektor zu sparen. Spannend wird es in der kommenden Woche – dann will Minister Lauterbach laut TK-Vize Thomas Ballast einen neuen Entwurf vorlegen.