In Aachen wird am 1. April ein Gesundheitskiosk eröffnet: Dort soll es umfassende Beratung zu medizinischen Fragen geben, für die beim Arzt oft die Zeit fehlt. In Hamburg wird das Konzept bereits seit 2017 umgesetzt. Während man in Hamburg noch nach Wegen für die Zusammenarbeit mit Apotheken sucht, hat das zuständige Amt in Aachen dafür bereits grünes Licht gegeben.