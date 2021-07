Am gestrigen Donnerstag hat das EU-Parlament seinen Standpunkt zu Verhandlungen mit dem Rat über die Ausweitung des Mandats der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) und die Stärkung ihrer Rolle beschlossen. Die Parlamentarier wollen die EMA für künftige Krisenfälle besser vorbereiten. Zudem fordern die Europaabgeordneten, eine interoperable digitale EU-Datenbank zu schaffen, um Engpässe bei Arzneimitteln zu erkennen, vorherzusagen und zu verhindern. Die neue Datenbank soll den Zugang und den Austausch von Informationen zwischen der EMA und den nationalen Behörden dauerhaft erleichtern. Außerdem sollen klinischen Prüfungen künftig besser koordiniert und transparenter werden. Die Erfahrungen während der Pandemie zeigten nämlich eine Reihe von Mängeln. So gebe es Doppelarbeit und wichtige Bevölkerungsgruppen seien in Studien oft unterrepräsentiert.

Der spanische Berichterstatter Nicolás González Casares (S&D - Sozialdemokraten) erklärte, die Pandemie habe gezeigt, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten auf eine Herausforderung dieser Größenordnung nicht vorbereitet waren. Die EMA habe weder über ein angemessenes Mandat noch über ausreichende Ressourcen verfügt. „Wir stärken jetzt die Fähigkeit der EMA, mit zukünftigen Notfällen umzugehen.“ Auch alle Akteure in der Lieferkette sollen gestärkt und den Angehörigen der Gesundheitsberufe eine aktivere Rolle eingeräumt werden.