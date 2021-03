Ivermectin gegen COVID-19: Kein Einsatz außerhalb klinischer Studien

Obwohl Ivermectin in Dosen, die für andere Indikationen zugelassen sind, im Allgemeinen gut vertragen werde, könnten die Nebenwirkungen mit den viel höheren Dosen zunehmen, die erforderlich wären, um wirksame Konzentrationen gegen SARS-CoV2 in der Lunge zu erzielen, befürchtet die ranghöchste europäische Arzneimittelbehörde. Eine Toxizität bei Verwendung in höheren als den zugelassenen Dosen könne daher nicht ausgeschlossen werden. Angesichts dessen hält die EMA weitere gut konzipierte, randomisierte Studien für erforderlich, um Rückschlüsse daraus zu ziehen, ob das Produkt bei der Vorbeugung und Behandlung von COVID-19 wirksam und sicher ist.