Sabizabulin hemmt Mikrotubuli, die zum Zytoskelett der Zelle gehören. Das oral bioverfügbare Indol-Derivat bindet dazu an die Colchicin-Bindungsstelle von alpha- und beta-Tubulin und blockiert deren Polymerisation. Für Viren, wie SARS-CoV-2, sind Mikrotubuli für den intrazellulären Transport wichtig. Dieser wird durch Sabizabulin gestört, was wiederum den Lebenszyklus der Viren beeinträchtigt. Darüber hinaus vermutet man, dass Sabizabulin inflammatorische Reaktionen des Körpers auf SARS-CoV-2 unterdrücken kann, die zum Beispiel zu einem akuten Atemnotsyndrom führen können.

Sabizabulin wurde vom Hersteller Veru auch bereits in Studien gegen Prostatakrebs eingesetzt. Dabei wird ein Teil seiner Wirkung ebenfalls über die Mikrotubuli vermittelt. Außerdem führt Sabizabulin zur Apoptose, indem es die Poly-ADP-Ribose-Polymerase (PARP) hemmt, die für die DNA-Reparatur von Krebszellen wichtig ist. Laut Informationen des Herstellers hätte in präklinischen Studien für Sabizabulin eine Wirksamkeit gegen eine Vielzahl an Krebserkrankungen gezeigt werden können, darunter auch Gebärmutterhalskrebs, Gliome und Pankreaskarzinom.