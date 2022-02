Arbeitsmarktforscher: Personalmangel wird „noch richtig heftig“

Außerdem habe die Pandemie Entwicklungen deutlicher gemacht und verschärft, die schon lange vorher begonnen hätten, insbesondere den zunehmenden Mangel an Arbeitskräften, erklärte Sell. Einflussfaktoren seien der Wertewandel mit einer viel größeren Bedeutung der Work-Life-Balance und die Feminisierung des Gesundheitswesens mit viel Teilzeitarbeit. Doch entscheidend sei der demografische Wandel. Er führe zu einer fundamentalen Veränderung der Angebots-Nachfrage-Entwicklung im gesamten Arbeitsmarkt. Diese werde in ihrer tiefen Bedeutung noch gar nicht wahrgenommen, mahnte Sell. Über die Babyboomer, zu denen er selbst gehört, sagte Sell: „Wir waren immer zu viele, schon im Kindergarten.“ Damit habe es überall Konkurrenz gegeben und die Arbeitgeber hätten auswählen können. Diese vielen Menschen verlassen in den nächsten Jahren den Arbeitsmarkt.