Laut ABDA hat eine vierstellige Zahl an Apotheken bereits bei ihrer jeweiligen Landesapothekerkammer gemeldet, dass sie die personellen, räumlichen und versicherungstechnischen Voraussetzungen zum Impfen erfüllt. Die Zahl der Apotheken, die sich jetzt zum Start an der COVID-19-Impfkampagne beteiligt, ist mit knapp 600 aber noch überschaubar. Einige werden wohl in den kommenden Wochen noch dazu kommen, wie viele am Ende wirklich mitmachen, bleibt abzuwarten. Mehrere Kammern und Verbände haben in ihren Pressemitteilungen angedeutet, warum viele Kolleg:innen zurückhaltend sind: Sie haben keine Kapazität. Der Personalmangel in Kombination mit den zusätzlichen pandemiebedingten Aufgaben und dem Alltagsgeschäft, wo es den meisten auch nicht langweilig ist, steht anscheinend bei vielen im Weg.