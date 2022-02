Sächsisches Staatsministerium will „Korrekturbedarf“ bei Notdienstregeln prüfen

Der Personalmangel bringt die Apothekerschaft an ihre Grenzen – auch in Sachen Notdienst. DAZ-Leserin Daniela Hänel aus Zwickau fasste Anfang Februar in einem viel beachteten Brief zusammen, vor welchen Herausforderungen insbesondere die Inhaberinnen und Inhaber mittlerweile stehen. Sie warnt: Ohne Reformen „werden wir weitere Vor-Ort-Apotheken in der Fläche verlieren“. Dazu macht die erste Vorsitzende der Freien Apothekerschaft auch konkrete Vorschläge – etwa eine Erhöhung der Vergütung, das Einrichten einer zentralen Servicenummer, Steuererleichterungen und das Gewähren eines Ermessensspielraums bei den Bereitschaftszeiten.