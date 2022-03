Der Brandbrief von Apothekerin Daniela Hänel aus Zwickau zum Notdienst findet unter den Kolleginnen und Kollegen viel Zuspruch. In einem Schreiben, das auch an die Landtagsabgeordneten in Sachsen sowie an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ging, fordert die Vorsitzende der Freien Apothekerschaft umfangreiche Reformen – sonst drohe die Gefahr, dass man weitere Apotheken in der Fläche verlieren werde. Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt hat bereits geantwortet: Man wolle gemeinsam mit dem Bund und den anderen Bundesländern prüfen, ob diesbezüglich „Korrekturbedarf“ besteht.