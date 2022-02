Neue Positivliste für Antigentests soll Mitte Februar kommen

In Sachen Schnelltests gilt es, zwei Listen zu unterscheiden, informiert das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) auf seiner Website. So stellt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) auf seiner Homepage eine ständig aktualisierte Liste derjenigen Tests bereit, „die sich laut Herstellerangaben gemäß den Vorgaben des Medizinproduktegesetzes (MPG) rechtmäßig in Europa beziehungsweise Deutschland in Verkehr befinden und alle vom Paul-Ehrlich-Institut in Abstimmung mit dem Robert Koch-Institut (RKI) festgelegten Mindestkriterien für Antigen-Tests erfüllen“. Eine zweite Liste findet sich beim PEI, diese basiert auf selbst durchgeführten Laboruntersuchungen. Erfüllt ein Test das Sensitivitätskriterium, indem er eine Mindestsensitivität von 75 Prozent aufweist, wird er in „Tabelle 1“ der Veröffentlichung „Vergleichende Evaluierung der Sensitivität von SARS-CoV-2 Antigenschnelltests“ aufgeführt. Erfüllt ein Test das Sensitivitätskriterium nicht, findet er sich in „Tabelle 2“ und wird aus der Liste des BfArM gestrichen. Das war zuletzt – Stand 12. Januar 2022 – bei 46 Produkten der Fall.