Muss die Galenik von Angusta verbessert werden?

Das Nutzenbewertungsverfahren zu Angusta ist jedenfalls noch nicht abgeschlossen, die Beschlussfassung soll Mitte Februar 2022 erfolgen. Aus dem Wortprotokoll zur mündlichen Anhörung am 10. Januar 2022 geht zumindest hervor, dass Angusta in der Praxis mittlerweile angekommen ist. Jedoch befindet man sich hinsichtlich dessen Nutzenbewertung offenbar weiterhin in einem Dilemma, das der unparteiische Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) Professor Josef Hecken so beschrieb: „Wir haben hier einen seit geraumer Zeit im Bereich der Geburtseinleitung bei der unreifen Zervix eingesetzten Wirkstoff. Wir haben aber eben aufgrund des Umstandes, dass es in der Vergangenheit keine Zulassung gab und diese jetzt eher aufgrund bibliografischer Daten erfolgte, ein kleines Problem im hiesigen AMNOG-Prozess.“ Deshalb diskutiere man den Zusatznutzen im Wesentlichen im Kontext der klinischen Praxis und begründe das damit, dass der Einsatz im geburtshilflichen Alltag schon länger (auch in Leitlinien) etabliert sei. Doch: „Natürlich genügt das klassischerweise den Anforderungen des AMNOG [Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz] nicht. Aber ich stelle mir folgende Frage: Wie kann man es jetzt in irgendeiner Form noch hinkriegen?“

Mehrfach wird in dem Wortprotokoll des G-BA zur mündlichen Anhörung betont, dass die Wirksamkeit und Sicherheit von Angusta überhaupt nicht infrage gestellt würden. Das nun noch bestehende Dilemma liege allein bei der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Dinoproston). Diese wurde auch von der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AKdÄ) im Januar in einer eigenen Stellungnahme beleuchtet. Darin heißt es: „Die AkdÄ sieht für das Fertigarzneimittel Angusta® (Misoprostol) in dem Anwendungsgebiet Geburtseinleitung einen Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie Dinoproston als nicht belegt an.“ Der Grund: Vom pharmazeutischen Unternehmer seien keine für die Nutzenbewertung geeigneten Daten vorgelegt worden.