Misoprostol in Angusta: Orales Arzneimittel zur Geburtseinleitung endlich auf dem deutschen Markt

Da Angusta® in Österreich bereits seit März 2021 verfügbar ist, berichtete Dr. Patrick Stelzl, leitender Oberarzt für Geburtshilfe am Universitätsklinikum Linz, zudem bereits von Erfahrungen mit dem neuen Produkt. Er erklärte zum Hintergrund, dass Misoprostol eigentlich schon seit Jahrzehnten im Einsatz sei – es also ein Wunder sei, warum es mit der Zulassung überhaupt so lange gedauert habe. Die Medien hätten die geburtshilfliche Szene mit dem „Fall Cytotec®“ vor der Zulassung von Angusta® ganz schön aufgerüttelt – Misoprostol habe dadurch 17 Prozent seiner Anwender:innen verloren. Und wer es weiterhin anwendete, habe mehr Aufklärungsarbeit leisten müssen, was aber auch ein Zeichen für eine bis dahin unzureichende Aufklärung sein könnte, so Stelzl.