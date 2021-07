Im Februar 2020 ist nach Medienberichten der Einsatz des Prostaglandins Misoprostol im Präparat Cytotec in der Geburtseinleitung in Verruf geraten. Aus der Fachwelt wurde daraufhin kommuniziert, dass weniger der Wirkstoff an sich, als seine falsche Anwendung, Dosierung und Darreichungsform (geteilte Tabletten) Gefahren mit sich bringen. Ein aktueller Rote-Hand-Brief zu Präparaten, die Dinoproston enthalten, bekräftigt nun, dass was für Misoprostol gilt, auch bei anderen Prostaglandinen in der Geburtseinleitung beachtet werden muss.