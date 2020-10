Erste Apotheke startet mit Grippeschutzimpfungen

Seit März dieses Jahres erlaubt das Gesetz Modellprojekte zu Grippeschutzimpfungen in Apotheken. Wer mitmachen will, hat zahlreiche Voraussetzungen zu erfüllen. Nicht jede Apotheke fühlt sich zu dieser neuen Aufgabe berufen – doch es gibt viele Pharmazeuten, die bereit sind, ihren Kunden dieses neue niedrigschwellige Angebot zu unterbreiten. Gerade in der gegenwärtigen Corona-Pandemie sind die Appelle an die Bevölkerung – insbesondere die Risikogruppe – sich gegen Influenza impfen zu lassen, überall zu hören.

Rund 150 Impfapotheken sollen es werden

Der Apothekerverband Nordrhein preschte im vergangenen Juli mit dem ersten Modellprojekt – vertraglich vereinbart mit der AOK Rheinland/Hamburg – vor. In den vergangenen Wochen machte das Projekt Fortschritte. Etwa 120 Apothekerinnen und Apotheker aus mehr als 60 Apotheken an Rhein und Ruhr haben bislang ihre Zusatzqualifikation zur Durchführung von Grippeschutzimpfungen erworben. Sie haben sich in ärztlich geleiteten Impfseminaren vorbereitet. Nochmals so viele Pharmazeuten werden bis November folgen. Es wird erwartet, dass in den vier Regionen des Modellprojekts – Düsseldorf und Umgebung, Essen/Mülheim/Oberhausen, Bonn Rhein-Sieg und Rechter Niederrhein (Duisburg/Niederrhein) – in der anstehenden Grippesaison fast 150 Apotheken Grippeschutzimpfungen durchführen werden. 12,61 Euro netto erhalten die Apotheker von der AOK Nordrhein pro Impfung.