Was wissen wir über Omikron?

Omikron ist die neue SARS-CoV-2-Variante von öffentlichem Interesse. Wahrscheinlich ist, dass sich Omikron schnell ausbreitet und dass heute verfügbare Impfstoffe nicht so gut schützen wie gegen bisherige Varianten. Aber was bedeutet das und was können wir dagegen tun? Die DAZ-Autoren Ilse Zündorf und Robert Fürst ordnen ein.