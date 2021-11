BVDAK: 150.000 Impfungen pro Tag in Apotheken möglich

Heute kommen die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder erneut zusammen, um über mögliche Schritte zum Schutz der Bevölkerung in der Coronapandemie zu beraten. Teil der Gespräche könnten auch die COVID-19-Impfungen in den Apotheken sein: Einen entsprechenden Vorstoß der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dafür den Weg freizumachen, hatten die Landesfürsten vor knapp zwei Wochen noch zurückgewiesen. Schon heute könnten sie ihre Entscheidung revidieren – viele von ihnen sprachen sich zuletzt dafür aus, die Boosterimpfungen in die Apotheken zu holen. Gestern legten bereits die Gesundheitsminister:innen der Länder vor und fassten einen Beschluss, in dem sie impfende Apotheker:innen fordern.