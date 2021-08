Bayern startet Auffrischungsimpfungen

Die Gesundheitsministerkonferenz hatte am 2. August beschlossen, dass ab September Auffrischungsimpfungen gegen COVID-19 angeboten werden sollen. Und zwar zum einen in Pflegeeinrichtungen und weiteren Einrichtungen, in denen vulnerable Gruppen leben. Ebenso für Patientinnen und Patienten mit Immunschwäche oder Immunsuppression sowie für Pflegebedürftige und Höchstbetagte in ihrer eigenen Häuslichkeit. Auch allen bereits vollständig mit einem Vektor-Impfstoff (AstraZeneca oder Johnson & Johnson) Geimpften soll eine weitere Impfung mit einem mRNA-Impfstoff angeboten werden. Voraussetzung ist stets, dass die erste Impfserie mindestens sechs Monate zuvor abgeschlossen wurde. Das Bundesgesundheitsministerium plant bereits eine entsprechende Anpassung der Coronavirus-Impfverordnung, die am 18. August in Kraft treten soll.