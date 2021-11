Corona-Arzneimittel – Impfungen sind der bessere Weg

Noch während des laufenden Rolling-Review-Verfahrens zu Molnupiravir in Lagrevio hatte die EMA am 22. November Empfehlungen zur Anwendung des oralen COVID-19-Arzneimittels bekannt gegeben, also noch vor Zulassung in der EU. Am 23.11. kam dann die Meldung, dass bei der EMA der Zulassungsantrag zu Molnupiravir eingegangen ist. „Lagevrio, das von Merck Sharp & Dohme in Zusammenarbeit mit Ridgeback Biotherapeutics entwickelt wird, ist für die Behandlung von COVID-19 bei Erwachsenen bestimmt“, teilte die EMA mit. Es handelt sich um ein orales antivirales Arzneimittel, das als falscher Baustein in die RNA von SARS-CoV-2 eingebaut wird. Dadurch beeinträchtigt es die Fähigkeit des Virus zur Vermehrung. Es wird erwartet, dass dadurch weniger Patient:innen mit COVID-19 ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen. Die EMA könne nun voraussichtlich innerhalb weniger Wochen eine Stellungnahme abgeben, wenn die vorgelegten Daten ausreichend belastbar und vollständig sind, hieß es.