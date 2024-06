Cathrin Burs bleibt Präsidentin der Apothekerkammer Niedersachsen

Die Apothekerinnen und Apotheker in Niedersachsen sprachen ihrer Präsidentin am heutigen Mittwoch in Hannover erneut ihr Vertrauen aus: Bei der konstituierenden Sitzung der Apothekerkammer Niedersachsen wählten die anwesenden Kolleginnen und Kollegen Cathrin Burs für eine zweite Amtszeit. Burs erhielt 65 von 71 abgegebenen Stimmen, Gegenkandidatinnen oder -kandidaten gab es keine. Vizepräsidentin bleibt Cordula Maring-Nöh.

In ihrer Wahlrede warf Burs zunächst einen kurzen Blick auf die vergangenen fünf Jahre: Die Pandemie habe den Berufsstand vor große Herausforderungen gestellt. In Bezug auf das heilberufliche Profil sei die Apothekerschaft jedoch gestärkt aus dieser Zeit hervorgegangen.