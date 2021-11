BMG lässt kostenlose Bürgertests wieder aufleben

Voraussichtlich schon ab kommender Woche können sich asymptomatischen Personen wieder kostenlos per PoC-Antigentest auf SARS-CoV-2 testen lassen. Ob geimpft oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Das hatten die gesundheitspolitischen Sprecherinnen der Fraktionen der sich anbahnenden Ampelkoalition am gestrigen Dienstag bereits angekündigt. Die Regelung sollte in einer „Mantelverordnung“ erfolgen, die den Gesetzentwurf zur Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite begleitet. Einen Entwurf dieser Verordnung hat das Bundesgesundheitsministerium (BMG) nun vorgelegt.