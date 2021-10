Kein Xofluza mehr für Deutschland

Nun hat Roche auf das aus Herstellersicht überwiegend schlechte Votum des G-BA bei der frühen Nutzenbewertung reagiert und beschlossen, „Baloxavir marboxil zum 1. Oktober 2021 für den Verkauf in der Apotheke aus der Regelversorgung in Deutschland zu nehmen“, erklärt Roche. Roche sieht seine „Erwartungen basierend auf den klinischen Daten nicht erfüllt und auch den Patientennutzen nicht angemessen gewürdigt“, teilt der Pharmakonzern mit. Auch habe sich in den Preisverhandlungen kein gemeinsames Verständnis für den Nutzen des Produkts und der Preisgestaltung abgezeichnet.

Roche behält sich jedoch vor, seine innovative Influenza-Therapie „zukünftig im Falle von veränderten Rahmenbedingungen und neuen klinischen Daten wieder einzuführen“. Der Wirkmechanismus von Xofluza® ist tatsächlich bei Grippearzneimitteln neuartig. Das Mittel wirkt als Cap-abhängiger Endonuklease-Hemmer antiviral und greift früh hemmend in die Virusvermehrung ein. Roche betont zudem die Wirksamkeit von Baloxavir gegen Oseltamivir-resistente Stämme und Stämme der Vogelgrippe, wie H7N9 und H5N1. „Außerdem wurde speziell bei Influenza-B-Stämmen eine überlegene Wirksamkeit gegenüber Oseltamivir und Placebo festgestellt“, konstatiert Roche.