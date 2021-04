Pilotprojekt zur Malaria-Impfung vielversprechend

Zu diesem Pilotprojekt erklärte nun ein WHO-Sprecher in Genf: „Die gesammelten Informationen zur Sicherheit der Impfung sind sehr ermutigend.“ Die WHO will noch vor Ende des Jahres entscheiden, ob sie eine Anwendung auch in anderen Ländern empfehlen soll.

Das Mittel RTS,S wirkt gegen den in Afrika am weitesten verbreiteten Malaria-Parasiten Plasmodium falciparum, nicht aber gegen Plasmodium vivax, der außerhalb Afrikas vorherrscht. Der Wirkstoff wird von dem britischen Pharmaunternehmen GSK hergestellt.

Am 25. April ist Welt-Malaria-Tag. Am heutigen Mittwoch stellt die WHO eine neue Initiative zum Kampf gegen die Malaria vor.