Zum Welt-Malaria-Tag: Eine Million Kinder in Afrika geimpft

Schon 2016 hatte die DAZ über Pilotprojekte zur Malaria-Impfung berichtet, die im Jahr 2018 starten sollten: „Nach einer aktuellen Mitteilung der Weltgesundheitsorganisation wird der weltweit erste Impfstoff gegen Malaria RTS,S (Mosquirix) in Kürze in Pilotprojekten in Subsahara-Afrika eingesetzt“, hieß es damals. Erst im April 2021 kam dann die Nachricht, dass in Ghana, Kenia und Malawi seit 2019 mehr als 650.000 Kinder mit dem Präparat RTS,S geimpft worden seien. „Die gesammelten Informationen zur Sicherheit der Impfung sind sehr ermutigend“, erklärte die WHO. Sie wolle noch vor Ende des Jahres entscheiden, ob sie eine Anwendung auch in anderen Ländern empfiehlt, erklärte sie.