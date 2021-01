Artemisinin-Herstellung wie in der Pflanze – nur schneller

Für ihre Entwicklung wurden Seeberger sowie die Forscher Kerry Gilmore, bislang Gruppenleiter am Max-Planck-Institut und nun Professor an der University of Connecticut, und der Verfahrenstechniker Professor Andreas Seidel-Morgenstern, Direktor am Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme in Magdeburg, nun von der American Chemical Society mit einem Wissenschaftspreis ausgezeichnet – und zwar dem für „bezahlbare grüne Chemie“.