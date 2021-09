Pandemieende per Verordnung?

Einzig realistische Möglichkeit zur Aufrechterhaltung eines halbwegs ernstgemeinten Testangebots für Deutschland wäre damit ein Schnelltest gegen Barzahlung einer hohen Summe oberhalb von 25 € in Apotheken oder Praxen. Damit macht man sich bei Laientestpreisen von 2 € aber maximal lächerlich. Eine angemessene Vergütung des bürokratisch verordneten Aufwandes wird kein vernünftiger Bürger zahlen wollen. Man kommt also nicht umhin, die neue Corona-Testverordnung als das Ende jedweder Testungen in Deutschland zu interpretieren. Ob das so gewollt ist? Nach der Wahl die Sintflut? Was ist mit Tests vor Altenheimbesuchen, was mit Feiern? Erleben Laientests bei Vernünftigen eine letzte Renaissance oder ist uns jetzt alles egal? Vielleicht beschreibt diese Verordnung ja tatsächlich das Ende der Pandemie. Sicher aber das Ende der Pandemiebekämpfung. Man opfert eine wichtige Säule und gibt damit den Kampf gegen das Virus auf. Vertrauen in eine verordnete Normalität? Oder in die Impfung. Nun muss nur noch die Maske weg. „Ein Virus (ohne Hirn) war erfolgreicher als der Mensch (mit Hirn?)“. So könnte es in den Geschichtsbüchern stehen.