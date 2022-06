Neue Testverordnung: Testen Sie weiter auf SARS-CoV-2?

Weniger Geld, mehr Aufwand – so lässt sich die Neufassung der Coronavirus-Testverordnung (TestV) in wenigen Worten zusammenfassen, die am gestrigen Mittwoch im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Bieten die Apotheken unter diesen Bedingungen weiter die sogenannten Bürgertests an? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil!