Apotheken rechnen rund 2,5 Millionen Botendienste im Monat ab

Was heißt das nun kumuliert und in Euro? Von April bis Dezember 2020 summierten sich die Botendienste bundesweit auf 20,3 Millionen. Die Kosten hierfür beliefen sich auf knapp 95 Millionen Euro (5 Euro pro Lieferung plus erniedrigter Mehrwertsteuersatz von 16 Prozent für den Zeitraum Juli bis September 2020 (davor: 19 Prozent); 2,50 Euro plus 16 Prozent Mehrwertsteuer von Oktober bis Dezember). In den ersten sieben Monaten 2021 kamen rund 17,7 Millionen Auslieferungen zusammen, für die IQVIA Kosten in Höhe von 52,7 Millionen Euro berechnet hat (2,50 Euro plus 19 Prozent Mehrwertsteuer.).

Nun muss sich zeigen, ob sich bei der Anzahl der Botendienste der leichte Trend nach oben fortsetzt. Ob das E-Rezept nochmals einen Schub geben wird, will IQVIA jedenfalls weiter im Auge behalten.