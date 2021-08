Ersatzkassen stellen honorierte Botendienste infrage

Nun regt sich offener Widerstand bei den Kassen. Im aktuellen „ersatzkasse magazin“, das der Verband der Ersatzkassen (vdek) herausgibt, machen sich zwei Verbandsmitarbeiterinnen aus der Abteilung Ambulante Versorgung unter dem Titel „Ein recht teures Geschenk“ Luft. Zwar zeigen sie sich noch verständig, dass es eine befristete Vergütung in der Pandemie aus Infektionsschutzgründen gab. Allerdings müsse „nun die Frage erlaubt sein, ob dieser dauerhafte Service von der Versichertengemeinschaft zu finanzieren ist“. Zumal die Abrechnung dieser Leistung an keinerlei Bedingung geknüpft sei, also nicht auf notwendige Fälle wie etwa gebrechliche Patientinnen und Patienten beschränkt sei.

Versandhandel für die Kassen günstiger

Und es geht provokant weiter: „Die Frage nach dem Vergütungsanspruch muss man auch deshalb stellen, weil Versandapotheken diesen Service kostenfrei erbringen und damit die oft von der Apothekerschaft eingeforderten ‚gleich langen Spieße‘ zwischen Offizin- und Versandapotheke gerade nicht hergestellt worden sind: Arzneimittel kosten die GKV bei den Vor-Ort-Apotheken mehr als bei konkurrierenden Versandapotheken.“

Sodann haben die vdek-Autorinnen auch Zahlen parat: Seit Ende April 2020 seien für das Jahr 2020 7,2 Millionen Botendienste zulasten der Ersatzkassen erbracht worden – für knapp 29 Millionen Euro. Durchschnittlich seien etwa 4 Prozent der Arzneimittelabgaben im Wege des Botendiensts erfolgt. Regional gab es dabei den vdek-Zahlen zufolge deutliche Unterschiede: So ist der honorierte Service zum Beispiel in Berlin selten (2,1 Prozent der Abgaben), während das Saarland mit 6,3 Prozent am anderen Ende des Rankings steht. Erstaunlicherweise ist in den Flächenländern Bayern und Brandenburg die Botendienstquote mit 2,7 Prozent am zweitniedrigsten.