Tests für bayerische Kitakinder: Apothekenvergütung gesenkt

Wie in vielen anderen Bundesländern auch gibt es in Bayern für Kitakinder zwar keine Testpflicht, aber ein Testangebot. Die Verantwortlichen „legen den Eltern jedoch ans Herz“, dieses kostenlose Angebot wahrzunehmen. Durch möglichst umfassende und engmaschige Tests können Infektionen zeitnah erkannt und Infektionsketten frühzeitig unterbrochen werden. „Durch Ihre Mitwirkung leisten Sie deshalb einen wichtigen Beitrag, um die Gesundheit aller Familien und Beschäftigten in der Kindertagesbetreuung zu schützen und damit auch die Betreuung Ihres Kindes nachhaltig zu sichern“, heißt es in einem aktuellen Brief des Ministeriums an die Eltern.