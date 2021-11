Lolly-Tests zu teuer für die Kitagutscheine?

42 Euro brutto erhalten Apotheker:innen in Bayern derzeit für die Abgabe von Selbsttests auf Gutschein. Die erhalten Eltern von Kindern im Krippen- und Kindergartenalter von den jeweiligen Einrichtungen. Zwei Tests pro Kind und Woche sieht die bayerische Teststrategie vor, auf einen Gutschein werden zehn Tests ausgegeben. Zum Beginn des neuen Kitajahres wurde die Vergütung gesenkt: von ursprünglich 60 Euro – die Apotheken konnten je Test 5 Euro für Sachkosten plus 1 Euro für die Beratung, den Aufwand der Beschaffung und die Abrechnung abrechnen – auf die jetzt gültigen 42 Euro. Also 4,20 Euro je Test, die sich laut Bayerischem Apothekerverband aus Sachkosten in Höhe von 3,50 Euro sowie 0,70 Euro für Beratung zusammensetzen. Laut dem zuständigen Ministerium hatte die Anpassung aufgrund der gesunkenen Marktpreise zu erfolgen.