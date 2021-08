Kein Notdienst wegen Schwangerschaft: Muss man finanzielle Nachteile hinnehmen?

Für schwangere und stillende Arbeitnehmerinnen gibt das Mutterschutzgesetz eine Reihe von Regeln vor, um die Gesundheit von Mutter und Kind zu schützen. Seit am 1. Januar 2018 das neue Mutterschutzgesetz (MuSchG) in Kraft trat, ist zudem eine Gefährdungsbeurteilung „Mutterschutz“ für jeden Arbeitsplatz Pflicht – auch in Apotheken. Die Apothekenleitung muss diese Gefährdungsbeurteilung durchführen, sobald ihr mitgeteilt wurde, dass eine Mitarbeiterin schwanger ist oder stillt, und die erforderlichen Maßnahmen treffen. So sollen Gefährdungen vermieden oder Nachteile ausgeglichen werden.