Schwangere und Stillende: Sind Notdienste erlaubt?

Apothekeninhaber:innen, die werdende oder stillende Mütter beschäftigen, müssen zum Schutz der Gesundheit der Mutter und des Kindes die gesetzlichen Bestimmungen des MuSchG (Mutterschutzgesetz) beachten. So dürfen beispielweise laut § 3 Abs. 1 schwangere und stillende Arbeitnehmerinnen in den letzten 6 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin nicht mehr beschäftigt werden – außer sie erklären sich ausdrücklich bereit zu arbeiten. Nach der Geburt hingegen besteht gemäß § 3 Abs. 2 MuSchG ein Beschäftigungsverbot von mindestens acht Wochen. Das muss selbst dann eingehalten werden, wenn die Arbeitnehmerin in dieser Zeit arbeiten möchte.