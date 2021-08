„Apotheker helfen“ bittet um Hilfe für Haiti

Am Samstag, dem 14. August, erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,2 den Südwesten Haitis. Wenige Tage später kam der Tropensturm Grace von der Dominikanischen Republik und brachte große Wassermassen mit sich. Laut „Apotheker helfen“ sind die Szenen in Haiti „chaotisch“: Häuser und Hütten seien zusammengefallen, Notunterkünfte durchnässt und zerfetzt, Straßen voller Schutt, Selbstversorgergärten teilweise zerstört. Mittlerweile ist bekannt, dass 2.200 Menschen bei der Katastrophe gestorben sind und rund 10.000 verletzt wurden. Nach Angaben des haitianischen Zivilschutzes sind etwa 684.000 Menschen dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen. Nicht betroffen ist jedoch die Hauptstadt Port-au-Prince. Seit Jahren sei „Apotheker helfen“ eng mit Haiti verbunden und unterstütze zusammen mit der „nph Kinderhilfe Lateinamerika“ das St. Damien Krankenhaus und die St. Luc Foundation mit ihrem Hospital, heißt es in einer Mitteilung.